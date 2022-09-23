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«عصمت» يستعرض نموذجا لحافلة غاز طبيعي من إنتاج شركة النصر للسيارات

 باكورة المنتجات صديقة البيئة طبقا للمعايير القياسية

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محمود الجمل
01:25 م | الجمعة 23 سبتمبر 2022
الحافلة

الحافلة

استعرض المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماعه مع المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، نموذجا لحافلة نقل جماعي تعمل بالغاز الطبيعي وفق أحدث المعايير الأوروبية، تم إنتاجها على خط إنتاج المركبات التجارية بشركة النصر للسيارات، التي اندمجت بها مؤخرا الشركة الهندسية للسيارات.

إنتاج المركبات الصديقة للبيئة

 وأكد الوزير اهتمام الوزارة ومساعيها الجادة نحو التوسع في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات ومواكبة التطور العالمي في هذه الصناعة بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري.

الإنتاج وفق المعايير الأوروبية للانبعاثات EURO 6

وتعد المركبة باكورة المنتجات الجديدة لشركة النصر للسيارات، في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، حيث تتمتع بمستوى عال من الجودة والرفاهية، وتم إنتاجها طبقا للمعايير الأوروبية للانبعاثات EURO 6، واعتماد شركة سكانيا العالمية.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.