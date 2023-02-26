وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركة النصر للسيارات

أجرى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية داخل عنابر وورش التصنيع ومتابعة الموقف التنفيذي لإنتاج مركبات النقل الجماعي بمختلف أحجامها، والوقوف على سير العمل بشركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وتفقد الوزير كافة الطرازات التي تم تقديمها مؤخرًا في ورشة النماذج والعينات الأولية، وماكينات التصنيع والتجهيزات الخاصة بخطوط الإنتاج، كما تفقد المنتجات من ميكروباص / سيتي باص تام التصنيع، بالإضافة إلى العينات الأولية من ميني / ميدي باص وجميعها تعمل بالغاز الطبيعي.

أهمية التعاون مع الوزارات الأخرى

وأكد «عصمت»، ضرورة التنسيق والتعاون مع باقي الوزارات في منظومة تكاملية لتقديم خدمات نقل جماعي متطورة، وكذلك توحيد الجهود مع الشركات الشقيقة ومقدمي خدمات النقل، ومتابعة الاتفاق مع إحدى الشركات الخاصة للعمل على خطوط نقل الركاب إلى العاصمة الإدارية.

ووجه إدارة الشركة بتعزيز الجهود للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته في السوق لتقديم خدمة متطورة ولائقة في مجال استخدام الطاقة النظيفة سواء للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.

الأقسام التي تفقدها وزير قطاع الاعمال العام

كما تفقد المهندس محمود عصمت القطاعات المختلفة داخل الشركة بداية من أقسام شد الشاسيهات والهيكل الخارجي للمركبة وصولا إلى عنابر الاختبارات النهائية، وكذلك مراجعة خطة الاستفادة وتعظيم العائد من أصول شركة النصر لصناعة السيارات.

في ختام الجولة، التقى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بمجموعة من العاملين والمهندسين الشباب، وأثنى على ما بذلوه من جهد وحثهم على بذل المزيد للارتقاء بمستوى العمل.