محافظ أسيوط يؤكد أهمية جلسات التشاور لمناقشة احتياجات المواطنين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية جلسات التشاور لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين، تمهيداً لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025.

عقد محافظ أسيوط جلسة تشاور بمركز ومدينة أبنوب، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبمشاركة القيادات التنفيذية وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية للبرنامج، وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وجرى خلال الجلسة استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025)، والإطلاع على أبرز ملامح الخطة.

وأكد محافظ أسيوط أن جلسات التشاور مستمرة بقرى ومراكز المحافظة وفقاً للخطة الزمنية والتي تستمر حتى 9 نوفمبر 2023 بجميع المراكز والأحياء، وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجميع المواطنين بالمراكز والاحياء، للمشاركة في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير كافة الفرص والمشروعات التنموية لأبناء المحافظة.

أكد محافظ أسيوط، أن كل مقترحات المواطنين سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها وادراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.