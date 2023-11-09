جمعية رواد الثقافة بأسيوط تطلق جائزة سعد عبد الرحمن في دورتها الثالثة

أعلنت جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط عن إطلاق الموسم الثالث لجائزة الشاعر سعد عبد الرحمن في شعر الفصحى والتي يتاح التقدم إليها لجميع المصريين بمختلف المحافظات كما تتاح فرصة المشاركة لجميع الجنسيات المقيمة داخل مصر، وذلك في إطار أهداف الجائزة نحو تبني المواهب وتعزيز الإبداع الشعري كصوت للضمير الإنساني وفي الوقت ذاته الاعتزاز باسم صاحب الجائزة وما كرسه من جهود للحياة الثقافية والإبداعية.

وأشار الدكتور الشاعر سيد عبدالرازق، الأمين العام للجائزة، إلى فتح باب التقدم للمسابقة واستقبال الأعمال خلال شهر نوفمبر الجاري والذي يستمر حتى 1 ديسمبر القادم، وذلك من خلال البريد الإلكتروني لجمعية رواد قصر ثقافة أسيوط road_1970@yahoo.com، إذ يتقدم الشاعر بقصيدتين وسيرته الذاتية وصورة شخصية وهويته كالبطاقة أو جواز السفر، بينما يتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في احتفالية تقام بقصر ثقافة أسيوط.

مجال التنافس قاصر على شعر الفصحى

وحددت أمانة الجائزة أن مجال التنافس قاصر على شعر الفصحى سواء أكانت شطرية عمودية أو تفعيلة فقط، بحيث لا تتجاوز في مجال الشعر الشطري 35 بيتا بينما لا تتجاوز 60 سطرا في قصيدة التفعيلة، في حين تمت إتاحة حرية اختيار موضوع القصيدة شريطة ألا تكون منشورة من قبل أو تمت المشاركة بها في جائزة أخرى.

يذكر أن الشاعر الراحل سعد عبد الرحمن (1954 – 2023م) هو عضو اتحاد كتاب مصر، ومن مواليد نجع سبع بأسيوط.

معلومات عن الراحل سعد عبدالرحمن

وكان قد رحل عن عالمنا في 25 فبراير الماضي بعد رحلة عطاء إبداعي وإنساني كبيرة، حيث عمل رئيسا للهيئة العامة لقصور الثقافة، وترأس تحرير الأعمال الكاملة بالهيئة، وجمعية رواد قصر الثقافة، وعضوية لجان متعددة بالمجلس الأعلى للثقافة، وأمانة مؤتمر أدباء مصر، ومشرفا على أكثر من خمسين فاعلية ثقافية، هذا وقد تم إدراج سيرته بمعجم البابطين للشعراء العرب، وحصل على العديد من الجوائز، ومنها جائزة يوسف السباعي في القصة القصيرة 1975م، وجائزة عيد الفن والثقافة الأول في 1979م، وجائزة أفضل دراسة نقدية، كما كان له العديد من الإصدارات ومنها 3 دواوين شعر، وعشرين إصدار بين أعمال فكرية وبحثية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، فضلاً عن تحقيق التراث وإعادة إصدار العديد من الكتب النادرة والمهمة.