حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية في مركز دسوق

ترأس اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة مكبرة بمركز ومدينة دسوق، بمشاركة عدد من القيادات الأمنية، ونواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء والمتابعة، وجميع ورؤساء القرى والزراعة.

إزالة 6 مخالفات بالبناء

وأسفرت الحملة عن التصدي لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية 6 حالة بمساحة 5 قراريط بمركز دسوق، في محافظة كفر الشيخ، وذلك بقرى كفر مجر، ومحلة أبو علي، وأبو مندور.

وأشار بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن حالات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية تتم على مدار الساعة بجميع أنحاء المركز والمدينة على مدار الساعة، بهدف حماية الرقعة الزراعية.

حملات لإزالة المخالفات بالبناء في كفر الشيخ

يذكر أنه يجرى حاليًا تنفيذ عدد من حملات إزالة المباني المخالفة، على نطاق قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، بهدف الحفاظ علي الأراضي الزراعية من التقلص، والحد من حالات التعدي عليها بالبناء المخالف.