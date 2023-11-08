محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات مسابقات التربية الخاصة والدمج على مستوى الدلتا

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات بطولات ومسابقات لطلاب التربية الخاصة والدمج على مستوى محافظات الدلتا، والتي تضم «كفرالشيخ، والدقهلية، والغربية والمنوفية، ودمياط، والشرقية»، وذلك ضمن مسابقات ألعاب القوى، لكرة السلة، للطلاب ذوي الهمم « صم، ودمج»، بنين وبنات، الذي نظمته مديرية التربية والتعليم، بالصالة المغطاة بنادي «سيتي كلوب»، بمدينة كفرالشيخ، بالمحافظة.

فعاليات مسابقات التربية الخاصة والدمج على مستوى الدلتا

كما حضر فعاليات المسابقة كلا من، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في كفر الشيخ، والدكتور محمد شوكت، مدير البطولة على مستوى الجمهورية، ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التعليم في كفر الشيخ، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

بينما بدأت فعاليات البطولة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقراءة القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على روح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، عقب ذلك بدأت المنافسات وهي مسابقة عدو 100 م، مسابقة دفع الجلة، مسابقة وثب طويل، وبعض فقرات المسابقات المختلفة للبطولة، من ألعاب القوى، وكرة السلة.

الاهتمام بالطلاب من ذوي المهم

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتمة بذوي الهمم، في كل القطاعات، وفي شتى المجالات، لافتاً إلى أن محافظة كفرالشيخ ترعى أبناءها من طلاب مدارس وفصول التربية الخاصة والدمج، وتبني أسلوب التأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج واستراتيجية دمج الأشخاص أصحاب الهمم بالمجتمع والحد من الإعاقة، وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات التشغيل للمعاقين، وتسهيل مشاركة ذوي الهمم في الأنشطة الثقافية من خلال التوسع في أنشطة وبرامج فصول تنمية المواهب.

تقديم كافة سبل الدعم للطلاب من ذوي الهمم

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى تقديم سبل الدعم للطلاب والطالبات بمدارس الصم وضعاف السمع، ومدارس النور للمكفوفين، ومدارس التربية الفكرية والخاصة بالمحافظة، ومشاركته الطلاب في الأنشطة المختلفة، ودعمه للمدارس ببعض الاحتياجات وتكريم المتميزين منهم في كافة المجالات.

كما اختتمت فعاليات بطولات ومسابقات طلاب التربية الخاصة والدمج على محافظات الدلتا السابق ذكرها، بالتقاط صور تذكارية للمشاركين ضمن فاعليات البطولة.