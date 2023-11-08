44 شهيدا و25 معتقلا في صفوف الصحفيين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في تقرير أصدرته لجنة الحريات بالنقابة، إن حصيلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين خلال العدوان الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بلغت منذ 7 أكتوبر الماضي، 44 شهيدا، فيما بلغ عدد المعتقلين 25 زميلا وزميلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حاجز دير شرف العسكري، ومدخل البلدة الغربي الذي يصل بين مدينة نابلس ومدينتي جنين وطولكرم، مشددة من إجراءاتها العسكرية.

مسيرة فلسطينية في رام الله

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، شارك الفلسطينيون، في وقفة ومسيرة وسط مدينة رام الله تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام والرايات الفلسطينية، واليافطات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.