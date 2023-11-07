نقابة الصحفيين الفلسطينيين تنظم «مسيرة توابيت» وتحتج لدى الأمم المتحدة

تقدم نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، اليوم الثلاثاء، برسالة احتجاج إلى الأمم المتحدة رافضا لجرائم المرتبكة بحق الصحفيين في قطاع غزة، واستهداف منازلهم وعائلاتهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان في يوم 7 أكتوبر الماضي حتى اليوم.

مسيرة توابيت أمام قصر رام الله

وكانت «مسيرة توابيت» انطلقت من أمام قصر رام الله الثقافي باتجاه مقر الأمم المتحدة، شارك فيه عشرات الصحفيين، وهم يحملون نعوشاً فارغة عليها صور زملائهم الشهداء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

أبو بكر يطالب المؤسسات الدولية بتحمل مسؤوليتها

وطالب أبو بكر في رسالته المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين، وإنهاء استهداف الصحفيين والإعلاميين في محاولة لمنع نقل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.

جدير بالذكر استشهد حتى الآن نحو 31 صحفياً منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وفقا لإحصائيات نقابة الصحفيين الفلسطينية، وآخرهم محمد أبو حصيرة مراسل وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».