قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا من بيت لحم

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، بينهم أطفال ومسنون.

اعتقال أطفال ومسنين

وذكرت الوكالة، أن قوات الاحتلال اعتقلت صبري محمد حمامرة (16 عاما)، وأسامة محمد يوسف حمامرة (17 عاما)، وبلال عوض حمامرة (18 عاما) من حوسان غربا، وحمزة جمال ثوابتة، وزكريا عمر ثوابتة، ويوسف محمد العيسى من بلدة بيت فجار جنوبا، ومحمد قاسم الشيخ (62 عاما) من قرية مراح رباح جنوبا بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت محمد عواد عواد (27 عاما)، وأحمد محمد عبيات، من جبل الموالح وسط مدينة بيت لحم، وخليل جعفر عبيات من جبل هندازة شرقا، وسعد صايل كوازبة (37 عاما) من قرية المنية شرقا.