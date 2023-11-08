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انتشال جثامين 35 شهيدا من تحت أنقاض منازل مدمرة في مخيم جباليا

كتب:

يارا أشرف
06:05 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت وكالة الأنبا الفلسطينية «وفا»، بانتشال جثامين 35 شهيدا من تحت أنقاض منازل مدمرة في مخيم جباليا، فضلا عن استشهاد 24 آخريين، وعدد من المصابين في قصف على منزلين شمال قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «إكسترا نيوز».

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن نحو 35 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكامل، و165 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وهناك 15 مرفقا صحيا و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 221 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليا.

كما تعرضت 42 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» للتدمير، بما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون منذ بدء القصف الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

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بقلم يارا أشرف