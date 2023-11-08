خالد البلشي: يجب وقف الحرب الهمجية على قطاع غزة

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن قارب السلام الياباني الذي وصل بورسعيد يؤكد نهج اليابان في رفض الحرب والعدوان، مضيفا: «نبعث من مصر رسالة بضرورة وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة».

وأضاف «البلشي»، خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب وقف الحرب الهمجية على قطاع غزة ووقف استهداف الأطفال، مشيرا إلى أن الشعوب تحركت بعد الصمود الفلسطيني أمام العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكد أن قتل الصحفيين خلال التصعيد في قطاع غزة جريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها.