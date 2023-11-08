تدمير 200 ألف وحدة سكنية في غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، إن نحو 35 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكامل، و165 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وهناك 15 مرفقا صحيا و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 221 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليا.

كما تعرضت 42 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين«الأونروا» للتدمير، بما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون منذ بدء القصف الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

تضرر 7 كنائس جراء القصف الإسرائيلي

وأشارت الوزراة الفلسطيني، إلى تضرر 7 كنائس و56 مسجدا نتيجة القصف الإٍسرائيلي، موضحة في تقرير يومي، أن الوزارة سجلت 130 اعتداء على القطاع الصحي، حيث استشهد 193 من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، وأصيب أكثر من 120، بينما تضررت 50 سيارة إسعاف بينها 45 تعطلت عن العمل بشكل كامل، وتم إغلاق 18 من أصل 35 مستشفى في غزة، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة «2000 سرير».

توقعات بتوقف حاضنات حديثي الولادة

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، أوقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية، فيما أدى العدوان الإسرائيلي المستمر إلى نزوح معظم الكوادر الصحية، ما أجبر المستشفيات على العمل بأقل من ثلث الاحتياج اللازم لعلاج العدد الكبير من المصابين، وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى احتمال توقف حاضنات حديثي الولادة التي تؤوي 130 طفلا.

وتابعت الصحة الفلسطينية قائلة، إن 50 نازحا يقيمون في مباني وكالة «أونروا» استشهدوا، وأصيب 461 آخرين منذ 7 أكتوبر المضاي بسبب استهداف مدارس الإيواء، مضيفة إن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة والمناطق الشمالية يواجهون نقصًا حادًا في المياه، ما يثير المخاوف من الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه بسبب استهلاك المياه من مصادر غير آمنة.

كما توقفت معظم مرافق المياه في المناطق المذكورة، بينها نحو 60 بئرا للمياه البلدية، بسبب نقص الوقود، وأشارت الوزارة الفلسطينية، إلى أن ما لا يقل عن 65 محطة لضخ مياه الصرف الصحي في غزة والمناطق الشمالية توقفت عن العمل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 18 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين، توقفت عن العمل، مشيرة في تقرير يومي، إلى إغلاق 71% من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

نزوح 1.5 مليون فلسطيني في غزة داخليا

وأضافت الوزارة الفلسطينية، أن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية، موضحة أن هناك 1.5 مليون فلسطيني نزحوا في غزة داخليا، ما يعادل أكثر من 70% من سكان القطاع، حيث يعيش نحو 690400 مواطن في 149 ملجأ طوارئ مخصصا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، كما يقيم 121750 فلسطينيا في المستشفيات والكنائس والمباني العامة الأخرى، وحوالي 99150 في 82 مدرسة غير تابعة للوكالة، ويقيم النازحون المتبقون الذين يبلغ عددهم 600 ألف شخص مع عائلات.

وأشارت الوزراة، إلى انتقال 150 ألف فلسطيني لمراكز الإيواء في الأيام القليلة الماضية بحثًا عن الطعام والخدمات الأساسية، مضيفة أن 15% من النازحين قسرا يعانون من إعاقات مختلفة.