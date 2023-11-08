محافظ جنوب سيناء يؤكد وقوف المصريين خلف القيادة السياسية في أزمة غزة

أشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحسن تقدير القيادة السياسية للموقف الدولي الراهن، مؤكدًا أن مصر وشعبها في اختبار صعب أمام المخططات الدولية المتعددة للنيل من حرية الوطن.

جاء ذلك خلال جلسة المتابعة الدورية التي ترأسها المحافظ صباح اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات.

وأكد المحافظ أهمية قيام كافة المسؤولين بكافة المدن بتنظيم حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بالوضع الراهن ودورهم كمواطنين تجاهه، كما أكد دور المرأة والشباب والأهالي وعواقل البدو والدفاع الشعبي في تلك الحملات.

كما أكد المحافظ استمرار المحافظة في الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا توافر نحو 8000 بون لمواد غذائية قيمة البون 250 جنيها، سيتم توزيعها على المستحقين خلال الفترة القليلة القادمة، مع استمرار حملات ضرب الأسعار والحملات التموينية من أجل تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين.

وخلال الجلسة، تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها:

رفع كفاءة طريق دهب/ شرم الشيخ وطريق دهب/ نويبع، وسرعة إصلاح المناطق المتضررة جراء السيول الأخيرة.

- دراسة عرض إنشاء عدد من الميادين الجديدة بشرم الشيخ.

- عرض موقف إنشاء مسجد وكنيسة بمنطقة نبق.

- تفعيل خدمة التاكسي الذكي بشرم الشيخ وتشغيلها في أفضل صورها.

- مشروع إنشاء ملعب خماسي بقرية رأس النقب وتجهيزه للافتتاح خلال أسبوعين.

- متابعة موقف إصلاح تلفيات حادث طابا الأخير.

- عرض موقف المدارس بالوديان والتجمعات.

وأكد المحافظ أهمية استمرار العمل في كل المجالات، خاصة المشروعات القومية، من أجل استمرار عجلة الإنتاج وعدم توقفها، مشددًا على ضرورة التكاتف والعمل سويًا خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة.