محافظ جنوب سيناء: شبكة الطوارئ والسلامة جاهزة لمواجهة الأزمات والكوراث

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وتابع أعمال الشبكة الوطنية يرافقه القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بغرض الوقوف علي مدي جاهزيتها لرفع درجة استعدادها لتلقي البلاغات والتعامل معها لأي أحداث طارئة مع توافر اليقظة التامة.

أهمية شبكة الطوارئ في جنوب سيناء

وأشار «فودة»، في بيان، إلى أن الشبكة الموحدة تقوم على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل مدينة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

دور الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

يذكر أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، تعد نقلة كبيرة وإنجازًا لمحافظة جنوب سيناء في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.