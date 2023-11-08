آبل تعزز أجهزتها بالذكاء الاصطناعي.. إليك مزايا آيفون 15

عززت شركة آبل هاتف آيفون 15 بالذكاء الاصطناعي، وكذلك الساعة Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2، كما كشفت الشركة عن شريحة S9.

مميزات أجهزة آبل

- يسمح هاتف S9 بمعالجة الطلبات المقدمة إلى المساعد الصوتي «سيري» على الجهاز.

- هي عملية ذكاء اصطناعي تحدث عادةً في السحابة وفقط عندما تكون ساعتك متصلة بالإنترنت.

- مع زيادة قوة الرقائق، يمكن لعمليات الذكاء الاصطناعي هذه أن تحدث على الجهاز نفسه.

- يتيح هذا عادةً للعمليات أن تكون أسرع وأكثر أمانًا حيث لا يتم نقل بياناتك عبر الإنترنت.

ما هي ميزة النقر المزدوج؟

- يوجد في Apple Watch Ultra 2 ميزة تسمى النقر المزدوج (Double Tap) والتي تتيح لك التحكم في الميزات الموجودة على الجهاز من خلال النقر بإصبعي السبابة والإبهام معًا.

مزايا آيفون 15

- يعد آيفون 15 برو وبرو ماكس الهاتفين الذكيين الوحيدين في السوق المزودين بشريحة 3 نانومتر.

- يمكن أن يساعد في تشغيل ميزات مثل الكتابة التنبؤية الأكثر دقة والتكنولوجيا المتعلقة بالكاميرا، وهي عملية تتطلب الذكاء الاصطناعي أيضا.

- مع ظهور المزيد من التطبيقات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي، سيتم تكليف الهواتف بتزويدها بالطاقة، وهي ديناميكية من شأنها أن تجعل الهواتف ذات الرقائق القديمة تبدو بطيئة.

- تعد الرقائق مهمة عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، وتتصدر شركة آبل الطريق في بناء الأجهزة لتمكين هذه الميزات.

- شريحة A17 Pro الموجودة في iPhone 15 Pro وPro Max هي عبارة عن أشباه موصلات بتقنية 3 نانومتر

- يشير رقم النانومتر إلى حجم كل ترانزستور فردي على الشريحة.

- كلما كان الترانزستور أصغر، كلما أمكن تجميع عدد أكبر منه في شريحة واحدة.

- يمكن أن يؤدي تقليل حجم النانومتر إلى إنتاج شرائح أكثر قوة وكفاءة.