البيت الأبيض: من الممكن إعلان هدن إنسانية في غزة لساعات أو أيام

قال البيت الأبيض، إنه من الممكن إعلان هدن إنسانية في قطاع غزة قد تستمر لساعات أو أيام لافتا إلى أن الكشف عن المفاوضات الجارية مع الفصائل الفلسطينية قد يعرض تلك المفاوضات للخطر، جاء ذلك وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

مساعدات غزة

أفاد البيت الأبيض، بأن أكثر من 80 شاحنة إنسانية دخلت غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهناك ما يقرب من 600 أمريكي سيخرجون من قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

وأضاف في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء في غزة بعد انتهاء الحرب لإدارة الأمور الأمنية، وهناك فوائد كثيرة للهدن الإنسانية في قطاع غزة.