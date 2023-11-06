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البيت الأبيض: محادثات بشأن الهدنة التكتيكية لوقف القتال في غزة

كتب:

مريم جاد
09:05 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
البيت الأبيض

البيت الأبيض

أفاد البيت الأبيض في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»،أن  المحادثات بشأن الهدنة التكتيكية لوقف القتال في غزة في قطاع غزة لا تزال في بدايتها.

وتابع البيت الأبيض: «إسرائيل تعهدت لنا أن الأسلحة الهجومية ستوزع على قوات الشرطة فقط».

إشادة بموقف مصر 

وحظيت مصر، خلال الساعات الماضية، بإشادات دولية واسعة، بعد فتح معبر رفح واستقبال مصابي قطاع غزة، لعلاجهم في المستشفيات الميدانية والشيخ زويد والعريش للعلاج، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

الإفراج عن سيدتين

وفي سياق آخر، نجحت الجهود المصرية في الإفراج عن سيدتين محتجزتين في قطاع غزة، إذ وصلتا إلى معبر رفح، واستقبلتهما الأطقم الطبية المصرية، واتخذت الإجراءات الطبية اللازمة معهما. 

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بتوافد أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، و20 سيارة إسعاف تستعد لدخول المعبر لنقل الجرحى الفلسطينيين.

 

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بقلم مريم جاد