انطلاق مبادرة «صحتهم مستقبلهم» في المنيا للتوعية بترشيد استهلاك المياه

أطلقت محافظة المنيا مبادرة «صحتهم مستقبلهم»، بالتعاون بين اليونيسيف وشركة المياه والتربية والتعليم، كجزء من خطة النشاط الدراسي للعام الحالي.

وقال حمدي مصطفي وكيل وزارة التعليم في المنيا، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي لدى طلاب المدارس الابتدائية من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تغطي ستة محاور رئيسية، تشمل هذه المحاور ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على نظافتها وعدم تلويثها، والاستفادة الأمثل من نظام الصرف الصحي، وتعزيز التغذية الصحية، وتعزيز النظافة الشخصية والعامة، والتوعية بتغيرات المناخ.

فعاليات المبادرة

بدأت فعاليات مبادرة "صحتهم مستقبلهم" بحضور مجموعة متميزة من المتخصصين من شركة المياه والصرف الصحي، وقسم المشاركة المجتمعية بقيادة الدكتور أشرف والدكتورة نجلاء والدكتور أحمد جمال، بالإضافة إلى قسم التربية السكانية.

وتم تقديم محاضرات توعوية قيمة بطريقة ترفيهية وجذابة للطلاب حول المحاور الستة للمشروع، ومنها لعبة الحظ ومناقشة مع الطلاب حول السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه والصرف الصحي، ثم تم تقديم مسرحية عن النظافة الشخصية وطريقة غسل اليدين بشكل صحيح، وألقيت محاضرة عن تغيرات المناخ، وأغنية توعوية بمشاركة طلاب المدرسة تعزز أهمية ترشيد استخدام المياه "كل نقطة تهم".

تأتي هذه المبادرة في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة ومنظمة اليونيسيف للطفولة لتعزيز الصحة والوعي بالمسائل البيئية والصحية بين الأطفال، وتشجيعهم على إتخاذ السلوكيات الصحيحة والمستدامة في حياتهم المستقبلية.