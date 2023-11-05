لجنة ثلاثية لمتابعة أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي في ساحل سليم بأسيوط

تفقد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، مشروع الصرف الصحي بمركز ساحل سليم يرافقه النائبة ثناء سعيد عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط، وأسامة سحيم رئيس مجلس ومدينة ساحل سليم، والمهندس محمد عبد التواب رئيس قطاع شرق أسيوط لبحث مشاكل المواطنين المتعلقة بالمحطة.

استلام مشروع الصرف الصحي

وأكد «الشرقاوي»، أنه جار استلام مشروع الصرف الصحي من الهيئة القومية لمياه الشرب، حيث أنه تم استلام 12 كيلومتر شبكات انحدار بشارع الجمهورية وتفرعاته الجنوبية، مضيفاً أنه متبقي 10 كيلومترات لم يتم استلامها بعد، كما تم استلام خط طرد بطول 14.5 كيلومتر.

وأوضح رئيس الشركة أن مشروع الصرف الصحي بساحل سليم يضم 5 محطات رفع للصرف الصحي، «محطة رفع صرف صحي نزلة الملك بطاقة استيعابية 300 لتر في الثانية، ومحطة رفع العونة بطاقة استيعابية 35 لترا في الثانية، ومحطة رفع الخوالد بطاقة استيعابية 150 لترا في الثانية، ومحطة رفع الشامية بطاقة استيعابية 55 لترا في الثانية، ومحطة رفع بويط بطاقة استيعابية 300 لتر في الثانية، على أن يتم الرفع على محطة معالجة الحبايشة التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 33 ألف متر مكعب في اليوم.

متابعة شكاوى واستفسارات المواطنين

وأضاف رئيس الشركة، أن اللجنة جاءت لمتابعة شكاوى واستفسارات المواطنين بالمركز، مؤكدا أن المركز له نصيب الأسد من بين مراكز المحافظة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة من بينها توسعات محطة مياه ساحل سليم المرشحة بطاقة إنتاجية 22 متر مكعب في اليوم ومحطة ساحل سليم الزلطية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد ومد شبكات مياه ودق آبار لتعم الاستفادة على المركز بأكمله بهدف تعزيز الخدمات بمختلف الأرجاء.