خطوات دفع المصروفات الدراسية ورسوم الكتب الإلكترونية في «ألسن المنيا»

أعلنت كلية الألسن في جامعة المنيا إجراءات دفع المصروفات الدراسية ورسوم الكتب الإلكترونية، للتسهيل على الطلاب بجميع الفرق والأقسام.

مصروفات الكتب الإلكترونية لاستلام الكارنيه

وقال مسؤول بكلية الألسن جامعة المنيا، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن»، إنه يجب سداد المصروفات الدراسية بقيمة 671 جنيها، إضافة إلى مصروفات الكتب الإلكترونية لاستلام الكارنيه الجامعي الحديث.

وأوضح أن إجراءات الدفع الإلكتروني للمصروفات الدراسية والكتاب الالكتروني في جامعة المنيا تشمل الخطوات الآتية:

- دخول الطالب إلى خدمة التحصيل الإلكتروني بجامعة المنيا (فوري) عبر الرابط التالي من هنا.

- اختيار خدمة المصروفات الدراسية لسداد المصروفات.

- اختيار خدمة مصروفات الكتاب الإلكتروني للكتاب.

- إدخال كود الطالب لمعرفة رسوم المصروفات الدراسية.

- إدخال كود الطالب لمعرفة رسوم الكتاب الإلكتروني حسب قسمه وفرقته.

- الحصول على كود الدفع في خدمة فوري.

- سداد المبلغ وطباعة ايصال الدفع وتسليمه إلى مكتب شؤون الطلاب حتى يتمكن الطالب من الدخول إلى المنصة وتحميل الكتب الإلكترونية والحصول على الكارنيه الجامعي للعام الدراسي الجاري 2023-2024.