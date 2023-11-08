انطلاق فعاليات «تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين» بكفر الشيخ

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بكفر الشيخ من خلال إدارة تنمية النشء فعليات برنامج «تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين» للمرحلة العمرية من سن 7 إلى 12 سنة، خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 15 يناير المقبل، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بالوزارة، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فعاليات البرنامج تضمنت تعريف النشء تاريخ الحركة الكشفي

وتضمنت فعاليات البرنامج تعريف النشء تاريخ الحركة الكشفية، حيث تم شرح بدايات الحركة الكشفية، من بدء الكشافة على مستوى العالم وتعريف الحركة والوعد الخاص بالحركة الكشفية، وتم عرض بعض من مهارات المشاركين في المواهب الفنية والرياضية بالمركز الذي انضموا للمخيم لمعرفة مهارات جديدة في الحركة الكشفية.

تنمية السلوكيات الكشفية للنشء غير الكشفيين

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ محافظة كفر الشيخ تضم 5 مراكز لتنمية مهارات النشء غير الكشفيين وهم مركز شباب خليج بحري، ومركز شباب قبريط، ومركز شباب منشأة عباس، ومركز شباب إبشان، ومدرسة العتيقي بدسوق التابعة لمؤسسة مصر الخير، لافتًا أنّ الهدف من هذا البرنامج هو تنمية السلوكيات الكشفية للنشء غير الكشفيين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج، وخلق جيل قادر علي تولي المسؤولية من خلال غرس قيم الاعتماد علي النفس وإثبات الذات، ونشر الحركة الكشفية علي مستوي الجمهورية.

ويُنفذ هذا البرنامج بمحافظة كفر الشيخ بإشراف جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإيمان عثمان، مدير عام الإدارة العامة للموهبين والمبدعين، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وتنفيذ القادة الكشفيين المدربين.