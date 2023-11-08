تكريم أمين «آداب كفر الشيخ» لدوره في تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال

كرّم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، بمكتبه، شعبان الخطيب، أمين كلية الآداب، بحضور الدكتور وليد البحيري، عميد الكلية.

وقام رئيس الجامعة، بمنح أمين كلية الآداب، درع الجامعة وذلك لاختياره من اللجنة البارالمبية المصرية رئيساً للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال والتي أُقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري، وحصلت بها مصر على المركز الأول بعدد 32 ميدالية متنوعة.

تنظيم بطولة كأس العالم لرفع الأثقال

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد أشاد بدور شعبان الخطيب، الفعال والمتميز في تنظيم بطولة كأس العالم لرفع الأثقال، وظهورها بالشكل اللائق والمميز والمشرف، وقد تم منحه درع التميز للبطولة ممثلاً عن اللجنة البارالمبية، حيث أنّه من الأبطال البارالمبين السابقين لكأس العالم، ويُعد نموذجاً مشرفاً لجامعة كفر الشيخ، ومثالاً يُحتذى به في النشاط والانضباط والروح الرياضية.