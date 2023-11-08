انطلاق برنامج «الوقاية من المخدرات بالوسائل الحديثة» في مدارس كفر الشيخ

انطلق برنامج «الوقاية من المخدرات بالوسائل التعليمية الحديثة» بمدارس محافظة كفر الشيخ، والذي يُنفذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ورش عمل وأنشطة وتوزيع مطبوعات

وشملت فعاليات البرنامج ورش عمل، وأنشطة، وتوزيع مطبوعات على الحضور من طلاب وطالبات مدارس كفر الشيخ، وذلك بمشاركة عدد من الشباب والفتيات متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، الذين تم تدريبهم فى معسكر إعداد الكوادر التطوعية؛ لتنفيذ برامج الوقاية من المخدرات باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة لحماية طلاب المدارس.

توعية طلاب المدارس من خلال المكون المرئي

وكان الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد أكد في وقت سابق، إنّه سيتم العمل على توعية طلاب المدارس من خلال استخدام المكون المرئي في رسائل الوقاية من الإدمان، لافتًا إلى أنّه يتم العمل على 4 مراحل مختلفة تبدأ بالمعلومة، والاشتباك الفكري، وتنمية مهارات، وتغيير الاتجاهات، لتحقيق الوقاية الأولية بشكل كبير.