مؤتمر الإرشاد الزراعي يوصي بتشجيع الاستثمار في الرقمنة الزراعية

اختتم، مساء اليوم، فعاليات المؤتمر السابع عشر للجمعية العلمية للإرشاد الزراعي بحضور المهندس محمود عيد الأمير، رئيس مركز التنمية المستدامة، لموارد مطروح، والدكتور غنيم محمد غنيم، أستاذ الإرشاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، والدكتور يحيى زهران، أستاذ الإرشاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة المنصورة، بمقر مركز التنمية المستدامة بمطروح.

التغيرات المناخية

وأكد الدكتور غنيم محمد غنيم، رئيس المؤتمر، أنه تم اختتام فعاليات المؤتمر والخروج بتوصيات تلزم العمل بها بمشاركة شركاء المشروع من جامعة المنصورة ومركز بحوث الصحراء، وضرورة أخذ التغييرات المناخية موضوع اهتمام من جانب هذا المؤتمر وتأثير التحول الرقمي على مجابهه تلك الظروف.

الزراعة الذكية

ونظم المؤتمر حلقة نقاشية منقسمة على مجموعتين وجاءت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور عماد مختار الشافعي والمعقب الدكتور محمد أمين صدقي بعنوان «الزراعة الذكية مناخيا ودور التحول الرقمي»، والجلسة الثانية برئاسة الدكتور سعيد عباس رشاد، والدكتور عمرو عبدالحميد رفعت، بعنوان، اقتصاديات إنتاج وتطبيق التكنولوجيا الرقمية.

توصيات المؤتمر

وأوصى المؤتمر ببعض النتائج في ختام فعالياته، وتضمن ضرورة نشر الوعي بأهمية وتوظيف استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العمل الإرشادي الزراعي، وتعيين كوادر إرشادية مؤهلة لضمان تبادل الخبرات بينهم وبين العاملين الإرشاديين القدامى، وتدريب العاملين في الإرشاد الزراعي على استخدام أنظمة التحول الرقمي، والعمل على تطوير وتحسين خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت، وتشجيع المستثمرين ورجال الصناعة والأعمال على الاستثمار في مجال الرقمنة الزراعية.