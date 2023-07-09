«القاهرة الإخبارية»: تعزيز الزراعة الذكية أهم مجالات خطة «فاو» في مصر حتى 2027

قالت قناة «القاهرة الإخبارية»، إن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» تعمل مع مصر من خلال شراكة طويلة الأمد منذ 45 عامًا، مع افتتاح مكتب المنظمة في 1978، ولدى «الفاو» ومصر خطة تنمية واسعة النطاق في مجال الأغذية والزراعة، من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، واستراتيجيات أخرى تهدف لعرض أفضل الطرق المتاحة لاختيار المحاصيل وطرق الري وكيفية إدارة المياه، بالإضافة إلى عرض أفضل الممارسات الزراعية والتركيز على تنمية القدرات المؤسسية لمكافحة الأمراض العابرة للحدود وتطوير سلاسل القيمة للسوق.

دعم صغار المزارعين في مصر

وأكد الدكتور نصر الدين الحاج، مدير منظمة الفاو في مصر، في تصريح لـ«القاهرة الإخبارية» أنه تم الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية للعمل في مصر لخمسة أعوام مقبلة في الفترة من 2023 حتى 2027، التي من المقرر إطلاقها قريبًا، مع العلم بأنه تم إعدادها بناء على نتائج الخطة السابقة واستشارات واسعة النطاق مع الوزارات والهيئات المعنية في مصر.

ولفت ممثل الفاو في مصر إلى أن أهم المجالات التي تتضمنها الخطة التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال دعم وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا في مصر، بالإضافة إلى التنمية الريفية في إطار مبادرة الرئاسة المصرية لتنمية الريف «حياة كريمة» من خلال دعم صغار المزارعين بما في ذلك المرأة الريفية، مع دعم نظم الغذاء المتكاملة من خلال الطرق الحديثة لزيادة الإنتاج والتسويق والتصنيع والتخزين ورفع سلاسل القيمة.

دعم خطة التنمية لأكثر من 20 مجالا

ووفق المنظمة الأممية؛ فإن الإطار الاستراتيجي 2022-2031 الذي تم وضعه في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ويشمل مصر، يهدف إلى دعم خطة التنمية من خلال أكثر من 20 مجالًا والتحول إلى نظم غذائية وزراعية أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة من أجل «إنتاج وتغذية وبيئة» أفضل، كما ستعمل البرامج على سد الفجوات الحرجة، كما ستطبّق البرامج أنظمة تسريع مشتركة بين القطاعات وهي: التكنولوجيا، والابتكار، والبيانات، والحوكمة ورأس المال البشري والمؤسسات.