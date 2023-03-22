«زراعة الشرقية» تنظم ندوة عن استخدام الزراعة الذكية لتحقيق الأمن الغذائي

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة؛ لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

ندوة توعوية تثقيفية

وأشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة التدريب بالمديرية بالتعاون مع مجمع اعلام الزقازيق بتنظيم ندوة توعوية تثقيفية بعنوان «الزراعة الذكية وتحقيق الأمن الغذائي»، في حضور الدكتور خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، والمهندس فتحي حسين مدير عام الإدارة الزراعية بالزقازيق، وعدد من العاملين بمديرية الطب البيطري والإدارة الزراعية بالزقازيق.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن الهدف من عقد الندوة هو التعريف بأهمية الزراعة الذكية والتي يتم خلالها استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لزيادة الانتاج الزراعي والحيواني والمساهمة في النهوض بالناتج القومي وتوفير العملة الصعبة ويوضح أن الزراعة الذكية هي الركيزة الأساسية؛ لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي الزراعي والتحسين الوراثى للمحاصيل وحوكمة إدارة الموارد الطبيعية ومستلزمات الإنتاج واستخدام تكنولوجيا زراعية متطورة، وكذلك الاستغلال الأمثل لموارد المياه السطحية والجوفية وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.