رئيس الوزراء يصدر قرارين باعتبار مشروع ومدرسة من أعمال المنفعة العامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة العبابسة الابتدائية المشتركة القديمة في مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في المذكرة الإيضاحية للقرار، إن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، طلبت اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على المدرسة لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنّها في حاجة شديدة إليه نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه لعدم وجود بديل له.

إجراءات نزع الملكية

وأوضح أنّ المدرسة مؤجرة ومغلقة ولا تستخدم في العملية التعليمية نظرًا لخطورة حالتها الإنشائية، كما تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بمبلغ 100 ألف جنيه.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يعتبر مشروع توسعة كوبري الشموت العلوي على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي من أعمال المنفعة العامة.

وقال وزير النقل، في المذكرة الإيضاحية للقرار، إنّ هيئة الطرق والكباري أنشأت الكوبري باعتباره أحد المشروعات الحيوية العامة لربط شبكة الطرق، والقضاء على الاختناقات المرورية، وتخفيف الأعباء على المواطنين والمساهمة في إنجاز المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية.