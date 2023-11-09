«الأعلى للثقافة» يحتفي بمرور 50 عاما على وفاة طه حسين

أقام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي ندوة بعنوان «طه حسين وتأثيره على الثقافات الأفريقية» وذلك ضمن احتفاء وزارة الثقافة المصرية بمناسبة مرور 50 عام على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين.

وشارك بالندوة عدد من الباحثين من الدول الأفريقية من بينهم، الباحث صالح إسحاق عيسى من تشاد باحث في الدراسات الأفريقية، وأدارها الدكتور سيد رشاد أستاذ مساعد بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة.

وأشاد «عيسى» بدور وزارة الثقافة المصرية وتحدث عن تراث طه حسين وفكره وثقافته ووصفه بأنه شخصية جدلية، وقال أول كتاب قرأته له هو كتاب «المعذبون في الأرض» الذي يحاكي في قصته حال البؤساء.

وأضاف أنه إذا اختلفنا فى تقاليدنا أو في البعد التراثى الا أننا جميعا فى مجتمعاتنا الافريقية نواجه نفس المشكلات، وقال أن طه حسين اتبع منهج علمى منهج ديكارتي أنا أشك إذن أنا موجود، ومنهج الاستقراء، الذي يفترض الفروض ويضع المقدمات فى صالح فروضه ليصل للحقيقة سواء نفى او إثبات.

وأضاف أن طه حسين واجه مشكلات واتهم بالزندقة، وإذا كان أحمد خالد توفيق جعل الشباب الأفريقي يقرأون، فإن طه حسين جعلهم يكتبون.

باحث أفريقي: طه حسين مازال حيًا بيننا نتعلم منه

وتحدث الباحث إسماعيل أسف دانكوما - (أفريقيا الوسطى)- مندوب المنظمة التعليمية الأفروسطية «منظمة الإصلاح الاجتماعي بجمهورية أفريقيا الوسطي» عن تأثير طه حسين على سياسات الدولة، وقال أن العميد مازال حى بيننا، نتوافق معه فى بعض أفكار ونتعلم منها، وقد كان له تأثير على الثقافات الإفريقيه، وكان له دور كبير فى إصلاح شئون الدولة و إصلاح التعليم.

وأضاف طه حسين ولد فى أسرة فقيرة، والتحق بالكتاب وحفظ القرآن ثم التحق بالأزهر إلا أنه كان دائما يحاول أن يكون له مكانا فى إصلاح الثقافة

وقال الباحث أبوبكر عبد القادر كونتا، من مالي، إن الحديث عن طه حسين بعد مرور 50 عام على رحيله يحتاج العديد من الندوات، وإذا نظرنا من حيث النشأة والتعليم والإنجازات التى قدمها للعالم العربى والافريقى نجد أننا لا نستطيع أن نوفى حق هذا الرجل، الذى أكد أن الثقافة ليست محصورة فى المدارس والمعاهد النظامية هذه المقولة تفسر فكر هذا الرجل العظيم.

وتحدث حسن سويد الأمين الثقافي بالاتحاد العام للطلبة الأفارقة بجمهورية مصر العربية عن إسهامات طه حسين في مجال التعليم وقال تأثرت به في مرحلة الثانوية العامة حيث درسنا كتاب «الأيام» و هو سيرة ذاتية له، ومن وقتها بدأت اقرأ له.

ويعتبر كتابه مستقبل الثقافة من أهم الأعمال التى لها تأثير كبير على مستوى الثقافة الأفريقية.حيث أعطى فى هذا الكتاب فكر لو تم تطبيقه على مستوى الدول الافريقية سيحدث تقدم كبير فى مجال التعليم.