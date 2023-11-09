زلزال يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر

ضربت هزة أرضية، صباح اليوم الخميس، جزيرة جاوة الإندونيسية، بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، وعلى مسافة 115 كيلومترا جنوب غرب مدينة سوكابومي، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

تفاصيل الهزة الأرضية

وكشف مركز رصد الزلازل، تفاصيل الهزة، موضحا أن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة جاوة الإندونيسية، وقعت على عمق 28 كيلومترا، وعلى مسافة 77 كيلومترا جنوب غرب بالابوهانراتو.