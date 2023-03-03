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هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب «جزيرة جاوة» الإندونيسية

كتب:

حسن رمضان
07:30 ص | الجمعة 03 مارس 2023
قراءات الزلزال-صورة أرشيفية

قراءات الزلزال-صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، «جزيرة جاوة» الإندونيسية، على عمق  10 كيلومترات. 

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتووسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت «جزيرة جاوة» الإندونيسية وقعت على مسافة  107 كيلومترات  بين الجنوب والجنوب الغربي من  «سوكابومي» و89 كيلومترًا جنوب «بالابوهانراتو».

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ضربت هزتان أرضيتان، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر جنوب جزيرة«سومطرة» و 3 درجات «سولاوسي» الإندونيسيتين، فجر اليوم الجمعة، وفقا لما ذكره مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي» عبر موقعه الإلكتروني.

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بقلم حسن رمضان