تفاصيل اختبارات طالب الابتدائية الحائز على منحة جامعة زويل.. استمرت 4 ساعات

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل الفحص والدراسة للالتماس المقدم من والدة الطالب يحيى عبدالناصر المقيد بالصف السادس الابتدائي لكونه أحد الطلاب المتفوقين، قائلة: «الالتماس مقدم لرئسة الجمهورية وتم تحويله للوزارة ودراسته وبناء عليه تم إجراء الاختبارات من الوزارة».

الاختبارات مع الطلاب المتقدمين في مدينة زويل

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى عمل اختبار قدرات دولي للطفل «IQ Test»، وأنه بناء عليه وعلى نتائجه تم تأهيل الطالب الموهوب لخوض جميع الاختبارات مع الطلاب المتقدمين في مدينة زويل خلال الفترة الماضية.

مواد ومدة الاختبارات

وتابعت المصادر أن الاختبارات شملت المواد العلمية «STEM»، فيزياء ورياضيات وكيمياء وتفكير نقدي، واستمر الاختبار لمدة 4 ساعات، حقق فيها الطفل نجاحا كبيرا وضعه بين أفضل 10% من المتقدمين لاختبارات القبول.

وأجرى الطالب أيضا اختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية لمدة ساعتين وحصل فيه على مستوى ممتاز، واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح، ما أكد اجتيازه لاختبار القبول.