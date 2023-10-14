مسرح المواجهة والتجوال: نستهدف تعريف قرى حياة كريمة بـ زويل والنقشبندي ونبوية موسى

قال المخرج محمد الشرقاوي، المشرف على مسرح المواجهة والتجوال، إنّ فكرة مبادرة «وُلد هنا» جاءت من خلال مشروع مسرح المواجهة والتجوال الذي ينفذ الفعاليات الثقافية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الشرقاوي: المبادرة تهدف لنشر الوعي بين الشباب عن أماكن ولادتهم

أضاف «الشرقاوي»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر أنه: «من خلال التجوال في السنوات السبع الماضية كان لدينا شيئا مهما جدا وهو أننا عندما نتحدث عن الشباب في القرى والنجوع والرموز لم يكن هناك وعي على قدر إسهاماتهم بالأماكن التي وُلدوا فيها».

«توتة توتة» أحد عروض المبادرة الثلاثة

تابع المشرف على مسرح المواجهة والتجوال، أنَّه تم تنظيم اجتماع مع خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي وتم إطلاق المبادرة، قائلاً إن: «هذه المبادرة تقدم 3 عروض، الأول هو توتة توتة تأليف طارق عمار وإخراج سعيد منسي وتناول عن التنويريين في الدلتا، والثاني هو السمسية إخراج سعيد سليمان ويتناول التنويريين في مدن القناة وسيناء، والعرض الثالث هو يا مجبل يوم وليلة وسيتناول الرموز التنويرية التي وُلدت في صعيد مصر».

وأكد «الشرقاوي»، أنَّ المبادرة ستتناول كل من كانت له إسهامات في الحياة المصرية سياسية ورياضية وغيرها، مثل نبوية موسى وأحمد زويل وأحمد لطفي السيد والنقشبندي موضحا أنهم يراعون اختلاف المجالات.