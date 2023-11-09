والد أول طفل يحصل على منحة دراسية بمدينة زويل للعلوم: نبوغ ابني ظهر في الحضانة

عبر عبدالناصر محمد والد الطالب يحي المقيد بالصف السادس الابتدائي في مدرسة اللغات الرسمية بدمياط، والحاصل على منحة دراسة في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته بعد سماعه أمس قرار رئاسة مجلس الوزارء بشأن الموافقة على إلحاق ابنه للدراسة بكلية العلوم بدمياط، بجانب قرار المجلس بعرض منحة كاملة على أسرة الطالب للالتحاق ببرنامج للنابغين في جامعة زويل، وقيام الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة، حتى يصبح الطالب في المكانة العلمية التي يستحقها.

منحة للدراسة في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن رغبة ابنه الأولى هو الالتحاق بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ودراسته الفيزياء داخل المدينة، مشيرا إلى أن ما يحول بينه وبين تحقيق تلك الرغبة هو الانتقال بمعيشة الأسرة من محافظة دمياط إلى القاهرة.

و أوضح الوالد الذي يعمل مهندسا، أن نبوغ نجله ظهر منذ أن كان في أولى مراحل Kg1، إذ ظهر تفوقه العلمي والمهاري، لافتا إلى أن موهبة يحي في الدراسة تفوق أصدقائه من ذات المرحلة، وأنه يسعى الفترة المقبلة لتوفير كافة الإمكانيات التي تلبي طموحات ابنه.

تقديم الرعاية الكاملة للطالب المتفوق

وأعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، أنه بناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الرعاية الكاملة، وافق المجلس على إلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط، نظرا لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

ويحظى ملف رعاية النابغين باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال الحرص على دعم الشباب المتفوق علمياً في مختلف المجالات، وتكريمهم في كل محفل، كما تم إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ بهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمويل ورعاية أفكارهم وترجمتها لمشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.