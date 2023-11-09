انطلاق عرض فيلم The Marvels بالسينما الأمريكية 10 نوفمبر

استقبلت دور العرض السينمائي في مصر، خلال الساعات الماضية أحدث الأفلام الأجنبية، والتي تنتمي لنوعية الأبطال الخارقين وهو فيلم The Marvels، وتصدّر قائمة الإيرادات اليومية للأفلام غير المصرية والبالغ عددها نحو 17 فيلمًا أجنبيًا، وتخطت إيراداته 200 ألف جنيه في شباك تذاكر السينما، أمس الأربعاء.

فيما ينطلق عرض فيلم The Marvels بالسينما الأمريكية، وعدد من السينمات العالمية، غدًا، ويعد بمثابة الجزء الثاني من فيلم captain marvels، والذي عرض عام 2019 وتخطت إيراداته في مصر 11 مليونًا و200 ألف جنيه.

أبطال فيلم The Marvels

فيلم The Marvels من بطولة بري لارسون، تيونا باريس، وإيمان فيلاني، وصامويل إل. جاكسون، وكارولين سيمونيت، وزاوي أشتون، وهو من تأليف وكتابة جين كولان، ونيا داكوستا.

قصة فيلم The Marvels

وتدور قصة فيلم The Marvels، حول عالم الفتيات الخارقات والتحديات الجديدة اللاتي عليهن مواجهتها والتصدي لها، رغم كل الصعاب التي قد تفرض عليهن، الأمر الذي يحتم عليهن ضرورة التكاتف لمواجهة بعض الظواهر الغريبة.