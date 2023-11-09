رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انطلاق عرض فيلم The Marvels بالسينما الأمريكية 10 نوفمبر

كتب:

هبة أمين
11:20 ص | الخميس 09 نوفمبر 2023
أبطال فيلم  The Marvels

أبطال فيلم  The Marvels

استقبلت دور العرض السينمائي في مصر، خلال الساعات الماضية أحدث الأفلام الأجنبية، والتي تنتمي لنوعية الأبطال الخارقين وهو فيلم The Marvels، وتصدّر قائمة الإيرادات اليومية للأفلام غير المصرية والبالغ عددها نحو 17 فيلمًا أجنبيًا، وتخطت إيراداته 200 ألف جنيه في شباك تذاكر السينما، أمس الأربعاء.

فيما ينطلق عرض فيلم The Marvels بالسينما الأمريكية، وعدد من السينمات العالمية، غدًا، ويعد بمثابة الجزء الثاني من فيلم captain marvels، والذي عرض عام 2019 وتخطت إيراداته في مصر 11 مليونًا و200 ألف جنيه.

أبطال فيلم The Marvels

فيلم The Marvels من بطولة بري لارسون، تيونا باريس، وإيمان فيلاني، وصامويل إل. جاكسون، وكارولين سيمونيت، وزاوي أشتون، وهو من تأليف وكتابة جين كولان، ونيا داكوستا.

قصة فيلم The Marvels

وتدور قصة فيلم The Marvels، حول عالم الفتيات الخارقات والتحديات الجديدة اللاتي عليهن مواجهتها والتصدي لها، رغم كل الصعاب التي قد تفرض عليهن، الأمر الذي يحتم عليهن ضرورة التكاتف لمواجهة بعض الظواهر الغريبة.

اقرأ المزيد:

الصين ترفع الحظر عن أفلام مارفل.. وتعرض Black Panther وAnt-Man

فوستر تتراجع عن مهاجمة أفلام الأبطال الخارقين: «أود التعاون مع مارفل»

بعد "سكورسيزي" و"كوبولا".. كين لوتش يهاجم أفلام مارفل: لا علاقة لها بالفن

"سكورسيزي" يشبّه أفلام "مارفل" بـ"الملاهي": هذه ليست سينما

مارتن سكورسيزي يهاجم أفلام مارفل: "ليست سينما".. ومخرج: ممتعة وجيدة

شركة تمنح مكافأة 17 ألف جنيه لمن يشاهد جميع أفلام مارفل خلال 3 أيام
بقلم هبة أمين