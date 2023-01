الصين ترفع الحظر عن أفلام مارفل.. وتعرض Black Panther وAnt-Man

فتحت الصين الحظر غير الرسمي الذي فرضته على أفلام «مارفل» الفترة الماضية، وحددت مواعيد عرض فيلمي «Black Panther: Wakanda Forever» و«Ant-Man and The Wasp: Quantumania»؛ إذ يعرض الأول الذي طرح حول العالم في نوفمبر الماضي، على شاشتها في 7 فبراير المقبل، بينما يعرض الآخر في 17 من الشهر ذاته.

وتعتبر تلك المرة الأولى التي تعرض فيها الصين أفلام من عالم «مارفل» السينمائي، منذ فيلمي «Avengers: Endgame»، الذي حقق 632 مليون دولار في المنطقة، و«Spider-Man: Far From Home» التي جلبت 198 مليون دولار في الصين، عام 2019.

وكانت أفلام «مارفل» تحظى بشعبية كبيرة في الصين؛ إذ حقق الجزء الأول من «Black Panther» إيرادات قدرت بـ105 ملايبن دولار، أما فيلم «Ant-Man and the Wasp» حقق 121 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

الصين تكسر الحواجز مع هوليوود بعرض «Avatar: The Way of Water»

ولا تعتبر أفلام «مارفل» الهوليودية الوحيدة التي جرى منع عرضها في الصين مؤخرا؛ إذ تمكنت أفلام قليلة من العرض في السينما الصينية، بينما عادت الأمور إلى سابق عدها في أواخر 2022 مع عرض فيلم «Avatar: The Way of Water» للمخرج جيمس كاميرون، والذي حقق إيرادات وصلت لـ 220 مليون دولار في الصين فقط.

وأوضح موقع «فارايتي» في تقريره، أنه لم يجر الكشف رسميا عن سبب رفض إصدارأفلام «ديزني» والاستوديوهات الكبرى الأخرى في الصين، ولكن قد يتعلق بالتوتر في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة.