انطلاق فعاليات مؤتمر مستشفى دسوق الأول للباطنة والقلب بكفر الشيخ غدا

يُنظم مستشفى دسوق العام التابع لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، مؤتمر مستشفى دسوق الأول للباطنة والقلب، والذي تنطلق فعالياته غدا الجمعة 10 نوفمبر 2023 بقاعة كريستال بمدينة دسوق.

انطلاق فعاليات مؤتمر مستشفى دسوق الأول للباطنة والقلب

يأتي ذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية.

يترأس المؤتمر الدكتور محمد أبو السعد، مدير مستشفى دسوق العام، بجانب رئيسي شرف الموتمر وهما الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، والدكتور سامي نوح أستاذ القلب بكلية الطب جامعة الأزهر.

مناقشة العديد من المحاور منها آخر المستجدات في أمراض الباطنة والقلب

والمؤتمر يُناقش العديد من المحاور منها آخر المستجدات في أمراض الباطنة، وأحدث طرق التشخيص والعلاج لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والكلى والسكر، كما يُناقش أيضاً أحدث ما وصل إليه العلم فى علاج أمراض القلب، ومنها أيضاً الجديد فى أمراض صمامات القلب وجراحاتها وذلك لانتشارها بين فئة عريضة بين مرضى القلب، فضلاً عن مناقشة الجديد فى أمراض وعلاج ارتفاع ضغط الدم والشرايين التاجية والتدخل بالقسطرة التشخيصية والعلاجية.

كما يتناول الموتمر تبادل الخبرات بين الأطباء، ومناقشة الحالات الحرجة، وكيف يتم التعامل معها، والعمل على تدريب كوادر أطباء الباطنة والقلب، لخلق جيل جديد من شباب الأطباء يواكب أحدث ما توصل إليه العلم فى أمراض الباطنة والقلب.

ومن المقرر أنّ يشهد المؤتمر أطباء الباطنة والقلب بمحافظات مصر، وبمشاركة لفيف من أساتذة الباطنة والقلب بالجامعات المصرية، ويُعد هذا المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يُنظمه مستشفى دسوق العام للباطنة والقلب.