شروط تركيب سخان شمسي في منزلك مع اقتراب فصل الشتاء.. «موفر للكهرباء»

مع دخول فصل الشتاء يكثر الإقبال على السخانات من أجل التدفئة، ومن بينها السخان الشمسي الذي يعمل بالطاقة الشمسية وليس بالكهرباء أو الغاز.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر الصفحة الرسمية الخاصة به أنه هناك عددا من الشروط يجب أن تتوافر لتركيب السخان الشمسي، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط الواجب توافرها في المنزل حتى يتم تركيب السخان الشمسي، والتي جاءت كالتالي:

شروط تركيب السخان الشمسي في المنزل

- يجب أن يتم توفير مساحة أعلى سطح المنزل الذي يرغب المواطن في تركيب السخان الشمسي له.

- يجب أن يتم توصيل خطوط المياه الباردة والساخنة إلى مكان التركيب.

- كما يجب توصيل كابل كهرباء 4 ملليمترات إلى مكان التركيب.

- وعند شراء السخان الشمسي يجب مراعاة أنواع أنظمة التسخين «التداول المباشر، التصريف لاسفل، غير المباشرة، أنظمة الهواء».

- يجب مراعاة نوع السخان الشمسي سواء كان «سخان الأنابيب الحرارية، السخان الشمسي Flat Plate، آنظمة تسخين الانابيب المفرغة».

- يجب مراعاة مساحة المجمعات الشمسية عند شراء السخان.