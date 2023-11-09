الكشف على 90 مريضا في قافلة مجانية لغير القادرين بالمنوفية

نظمت جمعية الأورمان في المنوفية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعى بشبين الكوم استهدفت توقيع الكشف الطبي على 90 مريضا من غير القادرين بقرى مشرف وفيشا الصغرى وتلوانة مركز الباجور، وقرية سبك الاحد مركز منوف، وقرية ميت فارس مركز قويسنا.

ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء ابراهيم ابو ليمون، محافظ المنوفية، وفى إطار حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .

تخصصات القافلة

وقال محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، إنه تم الكشف الطبي على 90 مريضا من المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك) . بالاضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

شعبان: إجراء عمليات جراحة العيون بالمجان

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة.