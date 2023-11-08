محافظ المنوفية يوجه بحل مشكلات المواطنين في جميع المراكز

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على نقل طالبة تعاني من مرض السكري، من مدرسة أحمد عيسى التجارية بمليج، إلى مدرسة التجارة بشبين الكوم، نظرًا لظروفها المرضية المزمنة وضعف حالتها الصحية، جاء ذلك خلال لقائه اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه في الديوان العام، للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.

لقاءات محافظ المنوفية بالمواطنين

وخلال اللقاء كلف محافظ المنوفية، إدارة التخطيط العمراني، بتشكيل لجنة لمعاينة منزل على الطبيعة، ملك مواطن من ناحية عزبة أبو يوسف التابعة لمركز أشمون، يتضرر من جيرانه الذين استصدروا قرار إزالة لسور خاص به دون وجه حق، ووجه المستشار القانوني بالمحافظة، بإبداء الرأي بشأن إنهاء إجراءات تقنين أرض أملاك دولة بمركز السادات طبقاً للوائح والقوانين.

حل مشكلات المواطنين فورا

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التى يعقدها محافظ المنوفية للتواصل المباشر والمنتظم مع جموع المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة، للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى القطاعات، وذلك تماشيًا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة.