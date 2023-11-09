جامعة الإسكندرية تبحث إنشاء فرع جديد في جنوب السودان

التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور جبريل تشانجسون تشانج وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بجمهورية جنوب السودان وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقاهرة، في إطار حرص جامعة الإسكندرية على دعم علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، لبحث بنود مذكرة التفاهم بين الجانبين فيما يتعلق ببدء تشغيل فرع جامعة الإسكندرية بدولة جنوب السودان.

مصر رائدة التعليم

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، لـ«الوطن» إن مجلس الجامعة يحرص على توفير الخدمات العلمية والتعليمية بالقارة الإفريقية، التعاون المشترك مع جمهورية جنوب السودان يأتي في إطار حرص الجامعة على تفعيل الاتفاقية التي سيتم توقيعها لافتتاح فرع جديد لجامعة الإسكندرية بجمهورية جنوب السودان.

وأضاف أن جسر التعاون بين جامعة الإسكندرية ودول إفريقيا ممتد وقوى ومصر هي رائدة التعليم العالي في إفريقيا ولا تبخل على تقديم الدعم والتعاون مع الدول الإفريقية.

‏البدء في فرع السودان

‏ وتم خلال اللقاء مراجعة بنود الاتفاقية الإطارية تمهيداً لتحديد ميعاد التوقيع عليها واتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تشغيل الفرع بعد الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة بالفرع، كما ناقش الجانبان بعض المشاكل التي تواجه طلاب جنوب السودان الدارسين بجامعة الإسكندرية، وسبل حل هذة المشكلات.