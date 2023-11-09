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«الجيل»: حريصون على توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد أباظة
12:43 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
ناجي الشهابي

ناجي الشهابي

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن حزبه يهتم اهتماما كبيرا في توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريف المواطن بأهمية منصب رئيس الجمهورية في الدستور المصري، الذي يجعل منه رئيسا للدولة وحكما بين السلطات الثلاثة التنفيذية والقضائية والتشريعية، بجانب كونه رئيسًا للسلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف «الشهابي» أنه بجانب ذلك فإن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية تتطلب التدقيق في اختيار من يقود الوطن في هذه المرحلة، ولديه القدرة على قيادة البلاد، والتغلب على كل هذه الأزمات التي تواجه الأمن القومى للبلاد.

حزب الجيل يدعم السيسي في الانتخابات 

وتابع: «حزب الجيل يرى أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى هو المرشح القادر على قيادة مصر والأمة العربية، وهي تواجه تحديات وجودية تهدد الأمن القومي للبلاد». 

نجاح الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية

وأشار إلى نجاح الرئيس السيسي في إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطينى المحاصر، مضيفًا أن حماية الأمن القومى للبلاد ومواجهة مخطاطات الأعداء يتطلب من كل المواطنين وهم خلف الستارة في أيام الاقتراع أن يسألوا أنفسهم سؤال محدد من هو من المرشحين الأجدر بقيادة الدولة في المرحلة المقبلة. 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.