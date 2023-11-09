نائب: توجيهات السيسي بشأن المشروعات الزراعية تحقق فائض للتصدير

قال عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف جهود سبل الإمداد والتغذية الكهربية للمشروعات الجديدة للتوسع في الرقعة الزراعية، يعكس حرص الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتحقيق فائض للتصدير.

وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية له، أنّ القطاع الزراعي شهد تطورا وإنجازا كبيرا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتوفير فرص عمل للشباب، من خلال إقامة العديد من المشروعات الزراعية، ومنها مستقبل مصر وتوشكى والفرافرة وسيوة والواحات والمليون ونصف فدان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ مصر لديها سياسة واستراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية بفضل رؤى وتوجيهات الرئيس السيسي، موضحا أنّ اتجاه الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي جعلها جاهزة للتعامل مع أزمات الغذاء من خلال التوسع في المشروعات الزراعية وزراعة أصناف عالية الإنتاج لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، ما ساهم في تقليص معدلات الاستيراد وزيادة المنتج المحلي من الزراعات والمحاصيل الاستراتيجية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنّ القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة وملف الأمن الغذائي دعم غير محدود من خلال المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع، خاصة محدودية الأرض والمياه وبناء احتياطات مناسبة من السلع الاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أنّ مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة للزراعة وإنتاج محاصيل زراعية لا مثيل لها، ما يعمل على الاتجاه إلى زيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغيرها مما يحول مصر من دولة مستورة إلى مصدرة للعالم أجمع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأنّ الاجتماع تناول جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي «مستقبل مصر» وعدد من المشروعات الأخرى، حيث اطلع الرئيس على جهود الحكومة لتوفير سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات.

ووجّه الرئيس بتوفير مقومات البنية التحتية المطلوبة لاستكمال أهداف المشروعات الاستراتيجية، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية والدخل القومي.