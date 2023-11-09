النيابة الإدارية تعلن إجراءات التسجيل في مسابقة تعيين «معاون نيابة»

أعلنت النيابة الإدارية إجراءات التسجيل لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023، من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الإدارية، اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر 2023 وحتى الجمعة 24 نوفمبر 2023.

ويراعى الالتزام بضوابط التسجيل، واستيفاء المستندات المنوه عنها برفقة هذا الإعلان، على أن يكون سحب وتقديم الملفات خلال الفترة من السبت 16 ديسمبر 2023 وحتى الأربعاء 10 يناير 2024، وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد لكل جامعة لاحقاً.