رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

النيابة الإدارية تعلن إجراءات التسجيل في مسابقة تعيين «معاون نيابة»

كتب:

محمد عيسى وبسمة عبدالستار
01:28 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
النيابة الإدارية

النيابة الإدارية

أعلنت النيابة الإدارية إجراءات التسجيل لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023، من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الإدارية، اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر 2023 وحتى الجمعة 24 نوفمبر 2023.

ويراعى الالتزام بضوابط التسجيل، واستيفاء المستندات المنوه عنها برفقة هذا الإعلان، على أن يكون سحب وتقديم الملفات خلال الفترة من السبت 16 ديسمبر 2023 وحتى الأربعاء 10 يناير 2024، وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد لكل جامعة لاحقاً.

اقرأ المزيد:

«النيابة الإدارية» تنظم دورة تدريبية لموظفيها عن مناهضة جريمة ختان الإناث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وفدا من محكمة النقض لبحث سبل التعاون

النيابة الإدارية تُعيد محاكمة فني شئون هندسية في الدقهلية.. خالف قانون البناء

النيابة الإدارية تؤيد مجازاة موظف بالسويس بخصم 30 يوما من أجره
بقلم محمد عيسى وبسمة عبدالستار