النيابة الإدارية تُعيد محاكمة فني شئون هندسية في الدقهلية.. خالف قانون البناء

قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد فني شئون هندسية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قُضي به ببراءته مما نُسب إليه، وإعادة الدعوى التأديبية رقم 362 لسنة 45 ق إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.

دعوى من النيابة الإدارية

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق، في أنه بتاريخ 13/2/2017 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 362 لسنه 45 ق قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية متضمنة ملف القضية رقم 941 لسنة 2016 نيابة ميت غمر ومذكرة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد المطعون ضده لما نسب إليه من مخالفات متعلقة بأعمال البناء على النحو الموضح بالأوراق.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه في يوم الثلاثاء الموافق 19/3/2019 أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 48557 لسنة 65 قضائية عليا، في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمحافظة الدقهلية بجلسة 20/1/2019 في الدعوى التأديبية رقم 362 لسنة 45 ق، فيما قضى به من براءة المطعون ضده مما هو منسوب إليه.

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانوني في الطعن، وقد نظر الطعن أمام الدائرة الرابعة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 25/12/2021 قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 14/5/2022 وتدوول أمامها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر.