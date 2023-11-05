رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وفدا من محكمة النقض لبحث سبل التعاون

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبصحبته وفدًا رفيع المستوى من المستشارين الأجلاء.

وضم الوفد كل من: المستشار صلاح مجاهد نائب رئيس محكمة النقض، مدير نيابة النقض، المستشار طارق عبد الباقي نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، المستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للإعلام والعلاقات.

كما ضم الوفد: المستشار محمود توفيق نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الفني لرئيس محكمة النقض، المستشار عادل عمارة نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني المساعد لمحكمة النقض، المستشار حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، المستشار مصطفى عبد اللطيف عضو المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار المساعد لرئيس مجلس القضاء الأعلى للإعلام والعلاقات.

تناول اللقاء تعزيز أواصر التعاون المثمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية والقضاء المصري، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.

وكان في استقبال الوفد: المستشار عبدالناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، المستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، المستشار محمد أبو ضيف نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار منتصر عبد العال - نائب رئيس الهيئة - مدير إدارة النيابات.

وأشاد المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بأهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا على التعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصري.

ومن جانبه، رَحَّبَ المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمستشار حسني عبد اللطيف، والوفد المرافق له من قضاة مصر، وأكد أهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل والتنسيق الدائم بين النيابة الإدارية والقضاء المصري وكافة الجهات والهيئات القضائية، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.

وفي نهاية اللقاء، قام المستشار حسني عبد اللطيف، بإهداء درع مجلس القضاء الأعلى للمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.