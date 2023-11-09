شكري: صمت العالم على جرائم إسرائيل في غزة يؤكد وجود خلل في ضمير الإنسانية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ الصمت الدولي على المخالفات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، يشير إلى خلل في معايير المنطق والضمير الإنساني العالمي.

وأضاف شكري، خلال كلمته أمام مؤتمر باريس للسلام بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، والتي يلقيها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ إعلان المفوض الثاني لحقوق الإنسان، بيّن أنّ حركة حماس وإسرائيل ارتكبا جرائم حرب، متابعا: «ألم يأن للمجتمع الدولي أن يسمي الأمور بمسمياتها، وأن يحمل كل من اقترف هذه الممارسات المشينة مسؤوليته».

وتابع وزير الخارجية، أنّ الصراع والقصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة تسبب في وضع إنساني كارثي، معربا عن أمله في أن تتصدى الدول المشاركة في الاجتماع للجرائم التي ترتكب في قطاع غزة.