سامح شكري: نؤكد على إقامة الدولة الفلسطينية لتفادي المخاطر المقبلة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الحديث في الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي، كان معمقا وشفافا ومشتركا بين دول ترغب في احتواء الأزمة ووضع حلول تعفي المنطقة من الصراعات التي تؤكد أهمية التعامل مع كل القضايا بمعايير واحدة، والوصول إلى حماية المدنيين وإدخال المساعدات لغزة وتفنيذ ما تم الاتفاق عليه منذ سنوات من إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين لإزالة الصراع والعداء القائم والمخاطر المقبلة.

تطورات الأوضاع في غزة

وأوضح «شكري» خلال كلمته في الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات الأوضاع في غزة، أننا نتطلع دائما للعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من خلال علاقة استراتيجية ونقدر الإمكانيات المتوفرة لدى الولايات المتحدة، ووافقنا على الكثير من الأمور في الاجتماع التى تتجلى فيه خطة عمل تنفيذية خلال الفترة المقبلة لاحتواء أزمة طاحنة، ولابد من تضافر الجهود والتعامل معها بشكل إيجابي يعالج جذور الأزمة.