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سامح شكري: استهداف إسرائيل للمنشأت الطبية لا يمكن أن يكون دفاعا عن النفس

كتب:

محمد أيمن سالم
05:24 م | السبت 04 نوفمبر 2023
وزير الخارجية

وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الاجتماع الوزاري هدفه إتاحة الفرصة للدول العربية للتعبير عن موقف موحد تجاه الأزمة في غزة، متابعا: «أوضحت خلال الاجتماع الموقف المصري المتوافق مع الدول العربية للتعامل مع الأزمة وضرورة مراعاة عنصر الوقت، وأحداث القتل المؤسفة التى تشهدها غزة لا يمكن تبريرها، ولن ندخل في جدل لمناقشتها واعتبارها دفاعا وحق شرعي للدفاع عن النفس».

وأوضح «شكري» خلال كلمته في الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات الأوضاع في غزة، أن استهداف اسرائيل للمنشأت الطبية ومحاولات التهجير القسري للفلسطينين من أرضهم لا يمكن ان تكون دفاعا شرعيا عن النفس بأي حال من الأحوال.

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