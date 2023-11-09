شكري يطالب العالم بإنهاء مأساة 2.5 مليون فلسطيني: يعيشون دون طعام ومياه وكهرباء ووقود

طالب سامح شكري، وزير الخارجية، المجتمع الدولي بالوفاء باحتياجات 2.5 مليون فلسطيني يعيشون مأساة حقيقية دون مأوى أو طعام أو ماء أو كهرباء أو وقود أو منشآت صحية، بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتساءل شكري، خلال كلمته التي يلقيها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مؤتمر باريس للسلام بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة: «هل يستمر هذا الوضع حتى يسقط المزيد من الضحايا الأبرياء؟، لذلك أدعو المجتمع الدولي إلى إنهاء تلك الكارثة».

وحثّ وزير الخارجية، المجتمع الدولي خاصة الدول المانحة لتكثيف جهودها لدعم فلسطين غزة وتوفير السبل كافة للحفاظ على حقوقهم في الحياة على أرضهم.