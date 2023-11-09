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«البيطريين» ترحب بقرار توجيه تبرعات «حملة السيسي» الانتخابية إلى غزة

كتب:

إسراء سليمان
03:38 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
نقابة الأطباء البيطريين

نقابة الأطباء البيطريين

أشاد الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، بإعلان المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، توجيهات الرئيس بترشيد النفقات في الحملة وتوجيه التبرعات لصالح المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، مؤكدا أن ذلك الأمر ليس جديدا على الرئيس السيسي، الذى يؤكد دائما منذ توليه قيادة البلاد اهتمامه بالقضية الفلسطينية والعلاقات المصرية مع الدول العربية والإفريقية.

دعم الأطباء البيطريين للرئيس

وأكد دعم كل الأطباء البيطريين لكل القرارات التي يتخذها الرئيس لصالح غزة، في ظل صمت دول كبرى خارج وداخل المنطقة عن حق الفلسطينيين، مشيرا إلى وقوف كل الأطباء البيطريين خلف الرئيس في قراراته بخصوص التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير أهل غزة على حساب سيناء، وعدم المساس بالأمن القومى المصرى، مؤكدا أن النقابة العامة فتحت حسابا بالبنوك للأطباء البيطريين للتبرع لصالح غزة.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.